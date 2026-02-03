Prenumerera

Bekräftat: Vladimir Rodic klar för uzbekisk klubb

Nilo Ek
Webbredaktör
Vladimir Rodic lämnade Öster efter säsongen i fjol.
Nu har 32-åringen skrivit på för PFK Bukhara i Uzbekistan.
”Kan inte beskriva hur exalterad jag är”, skriver spelaren på X.

Vladimir Rodic, 32, har efter en tid i Sverige, där han representerat Hammarby och Östers IF valt att fortsätta karriären i ett annat land. Den offensive pjäsen tackade för sig i Öster efter säsongen i fjol och nu väntar spel i uzbekiska PFK Bukhara.

”Jag kan inte beskriva hur exalterad jag är på det här äventyret. Oroa er inte – jag kommer att ta med er på resan”, skriver Rodic på sitt X-konto.

Vladimir Rodic har, förutom Bajen och Öster, spelat för klubbar som Malmö FF, Randers och Silkeborg.

