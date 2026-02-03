Bekräftat: Vladimir Rodic klar för uzbekisk klubb

Vladimir Rodic lämnade Öster efter säsongen i fjol.

Nu har 32-åringen skrivit på för PFK Bukhara i Uzbekistan.

”Kan inte beskriva hur exalterad jag är”, skriver spelaren på X.

Foto: Bildbyrån

Vladimir Rodic, 32, har efter en tid i Sverige, där han representerat Hammarby och Östers IF valt att fortsätta karriären i ett annat land. Den offensive pjäsen tackade för sig i Öster efter säsongen i fjol och nu väntar spel i uzbekiska PFK Bukhara.

”Jag kan inte beskriva hur exalterad jag är på det här äventyret. Oroa er inte – jag kommer att ta med er på resan”, skriver Rodic på sitt X-konto.

IT IS OFFICIAL✅ I’m proud to announce that I’ve signed a one-year deal with PFC Bukhara, a club that competes in the Super League of Uzbekistan🇺🇿 I can’t tell you how excited I am for this journey and don’t worry, I’ll make sure to bring you along for the ride! LET’S GO!🌟 pic.twitter.com/qWVN2XdkOM — doVla! (@VladaRodic) February 3, 2026

Vladimir Rodic har, förutom Bajen och Öster, spelat för klubbar som Malmö FF, Randers och Silkeborg.