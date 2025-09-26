Bilden av MFF-aktuelle Thomasberg: ”Inte sexigt – men fungerar”

Thomas Thomasberg har gjorts aktuell för Malmö FF.

FotbollDirekt har varit i kontakt med vår danska systersajt, för att få en bild av vem som kan komma att ta över Skåneklubben.

”Han spelar inte fotboll som någon skulle kalla sexig, men den fungerar”, skriver Tipsbladets Oscar Valdorff Kjeldsen till FotbollDirekt.

Förlusten mot Ludogorets blev droppen för Malmö FF kring Henrik Rydström.

Två SM-guld visst, men efter ett svagt 2025 så stod det tidigare idag klart att hans tid i storklubben är över.

Anes Mravac har tagit över som interimlösning resten av säsongen, men samtidigt har jakten på en ersättare redan igång.

Tidigare denna fredagskväll så har Expressen kommit med uppgifter om att den förre Midtjylland-tränaren Thomas Thomasberg är aktuell för Malmö FF.

Frågan såklart många ställer sig efter dem uppgifterna är vem är Thomas Thomasberg och vad skulle han komma in med ifall MFF väljer att gå för honom? Det har FotbollDirekt försökt att reda ut tillsammans med danska systersajten Tipsbladet.

”Thomasberg är en man av den gamla skolan. Han är väldigt känd för att spela 4-4-2. Han spelar inte fotboll som någon skulle kalla sexig, men den fungerar. Han skapar resultat vart han än går, och är respekterad för det”, skriver Tipsbladets Oscar Valdorff Kjeldsen till FotbollDirekt.

Thomasberg kommer som sagt senast från FC Midtjylland och uppbrottet med den danska storklubben är väldigt färskt.

50-åringen lämnade den danska storklubben den första september.

”Det verkade som att han inte kunde pusha FCM längre. De har en väldigt stark trupp med spelare som Simsir och Osorio, som är väldigt tekniska och talangfulla. Men förra säsongen presterade de inte bra i statistiken, så som många ser det behövde de en kille med ett mer offensivt tänkesätt och modern fotboll. Men om man bara tittar på resultaten var det konstigt att han fick sparken. Han förlorade inte en Superliga-match på fyra/fem månader och FCM förlorade den första matchen med sin nya tränare”, skriver Valdorff Kjeldsen.

”Han är kanske den mest respekterade av dem i Danmark”

Skulle det bli så att Thomasberg tar över Malmö FF så skulle han bli klubbens tredje danska tränare sedan 2016. Först ut var Allan Kuhn och sedan vår nuvarande förbundskapten Jon Dahl Tomasson. Att jämföra honom med MFF:s två senaste danskar är dock svårt.

”Det är svårt att säga. Han är kanske den mest respekterade av dem i Danmark. Kuhn har inte arbetat på flera år, och Jon Dahl har inte arbetat inom dansk fotboll sedan sin tid som assisterande tränare”, avslutar Valdorff Kjeldsen.