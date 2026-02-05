Bomben: FC Barcelona vill värva från Real Madrid

FC Barcelona uppges våga tänka stort och oväntat.

Den katalanska klubben uppges vilja plocka in Endrick från Real Madrid.

En övergång uppges dock vara otroligt svår att få till.

Foto: Bildbyrån

Flera spelare, som Ronaldo Nazario, Luis Figo och Samuel Eto’o har representerat både Real Madrid och FC Barcelona under sin karriär.

Nu uppges den spanska storklubben vilja att den brasilianske jättetalangen Endrick adderas till den listan.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att FC Barcelona drömmar om att plocka in Endrick och att man ser brassen, som just nu gör succé på lån i Lyon, som en Eto’o-liknande värvning.

Kameruniern som kom tidigt till Real Madrid lyckades aldrig slå sig in i huvudstadsklubben och via succé i Mallorca så hamnade han istället i FC Barcelona.

Någon värvning av Endrick ser dock inte ut att vara enkel att lösa, enligt uppgifterna anses den nästan vara omöjlig.

Anledningen till detta är att Real Madrid alltjämt värderar brassen högt, detta sett till hans ålder, höga marknadsvärde samt hans långa kontrakt (sträcker sig fram till sommaren 2030).