Brage skjuter ner Muhsin-uppgifter: ”Aldrig hört tals om”

Amar Muhsin har gjort stor succé i IK Brage den här säsongen.

Nyligen har anfallaren uppgetts vara överens med irakiska Duhok SC – det är dock något som Brage själva snabbt skjuter ner.

– Nej det har jag aldrig hört tals om, säger sportchef Ola Lundin till FotbollDirekt.

Amar Muhsins övergång till IK Brage blev officiell inför årets säsong och efter lite mer än halva säsongen spelad är det tydligt varför Borlängeklubben valde att köpa loss anfallaren från Helsingborgs IF.

27-åringen har gjort stor succé och ligger just nu tvåa i skytteligan i superettan med sina tolv mål. Samtidigt har det nyligen börjat ryktas om att han kan vara på väg bort från klubben.

Enligt fifasportnet har nämligen anfallaren nått en överenskommelse med irakiska Duhok SC.

Detta är dock inget IK Brage känner till. Sportchef Ola Lundin skjuter snabbt ner uppgifterna när FotbollDirekt får tag i honom.

– Nej det har jag aldrig hört tals om, säger han.

Det är alltså ingen klubb som ni hört från eller förhandlat med?

– Nej, absolut, det finns ingen sanningshalt alls i det.

I och med Muhsins starka säsong är det inte otänkbart att anfallaren drar till sig intresse nu, eller i vinter, men hur framtiden ser ut återstår att se.

– Det får vi se, han har avtal över 2026 så det är ingenting som är något annat än det i nuläget i varje fall, avslutar Lundin.

Totalt den här säsongen har det blivit tolv mål och två assist på 17 matcher i superettan för Muhsin.