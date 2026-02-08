Brittisk media: Manchester United intresserade av Tonali

Sandro Tonali ryktas vara föremål för en flytt från Newcastle i sommar.

Då håller Manchester United italienaren högt upp sin önskelista.

Det rapporterar The Telegraph.

Foto: Alamy

Sandro Tonali ryktades vara på väg till Arsenal under måndagens deadline day. Någon flytt till Norra London blev dock inte av och italienaren kommer fortsatt att bli kvar i Newcastle.

Framgent kan dock en transfer till ”The Gunners” bli aktuell, om man får tro The Sun. De skriver att Arsenal kommer att göra ett nytt försök att värva Sandro Tonali under det kommande sommarfönstret. Detta i konkurrens med klubbar som Chelsea och Manchester City.

Nu ska ännu en klubb adderas på listan över intressenter till Tonali, i form av Manchester United. The Telegraph uppger nämligen att ”The Red Devils” håller honom högt upp på sin önskelista över sommarförvärv, tillsammans med Elliot Anderson och Adam Wharton.

Sedan tidigare har även Real Madrid uppgets hålla ögonen på Tonali, vars kontrakt med Newcastle sträcker sig fram till sommaren 2028.

