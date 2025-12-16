Broman kan flytta till allsvenskan: ”Finns absolut intresse”

Gustav Bromans kontrakt med Varbergs Bois är utgående.

Då menar han att det kan bli aktuellt med en flytt till allsvenskan.

– Det finns absolut intresse från lite sådana håll, säger han till Borås Tidning.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2024 som Varbergs BoIS värvade Gustav Broman, 24, från Skövde AIK.

Då skrev mittbacken på ett avtal som sträcker sig fram till slutet av 2025 – som nu närmar sig. Således kan han komma att lämna Hallandsklubben gratis under vintern.

Det menar han själv kan bli aktuellt.

– Jag känner att jag sitter i en ganska spännande situation efter en säsong med bra prestationer. Jag och min agent undersöker möjligheterna. Målet är att spela på så hög nivå som möjligt, säger han till Borås Tidning och utvecklar:

– Alla spelare som är i liknande situationer drömmer om att nå så långt som möjligt. Det siktar jag också på. Men det ska som sagt finnas en helhet som känns bra.

Även om Broman menar att det finns intresse från allsvenskan hymlar han inte med en av sina drömmar:

– Det är min agent som drar i de trådarna, men det finns absolut intresse från lite sådana håll. När jag började spela fotboll drömde jag om allsvenskan och att bli utlandsproffs. Det är ju två drömmar som jag hoppas kunna uppfylla.

Under den gångna säsongen i superettan stod Gustav Broman för ett mål och en assist på 26 matcher.



