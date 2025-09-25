Carl Björk slår fast: Lämnar Bröndby

När Carl Björks låneavtal går ut lämnar han Bröndby.

Det meddelar anfallaren själv i en intervju med Campo.

– Det är något jag bara tar för givet, säger han.

Foto: Alamy

Carl Björk, 25, köptes loss av danska Bröndby från IFK Norrköping för omkring 6,6 miljoner kronor under 2022. Sedan dess har succén i Danmark uteblivit, och fram till i dag har 25-åringen bara gjort 14 matcher för Bröndby.

Denna säsong är anfallaren utlånad till B.93 i den danska andraligan och har svarat för två fullträffar på tio matcher under säsongsinledningen. När låneavtalet går ut efter säsongen, och kontraktet med Bröndby går ut, kommer han dock inte att återvända till den danska storklubben.

– För att vara helt ärlig, nej. När mitt låneavtal här löper ut är jag tillgänglig, säger han till Campo.

Även Bröndby har tidigare bekräftat att Björk förmodligen inte har en plats i laget till nästa säsong. Parterna har dock inte diskuterat vad som sker efter denna säsong ännu.

– Nej, vi har inte pratat konkret om det. Det är snarare något jag bara tar för givet. Om du tittar på situationen de senaste åren så har jag inte riktigt varit en del av det. Jag tror att både klubben och jag känner så, säger Björk.