Dansk media: Arsenal scoutar Häcken-stjärnan

Silas Andersen, 21, gör succé i Häcken.

Enligt danska Bold har Arsenal fått upp ögonen för mittfältaren.

Premier League-klubben ska ha scoutat Andersen vid flera tillfällen.

Foto: Bildbyrån

Sedan ankomsten till Häcken inför säsongen har Silas Andersen gjort storsuccé. Mittfältaren, som också har spelat en hel del mittback, har rapporterats ha ögonen på sig från stora utländska klubbar, och nu ansluter sig en riktig gigant till listan.

Enligt danska Bold.dk har Premier League-ettan Arsenal haft scouter på plats på flera Häcken-matcher i år för att titta närmare på 21-åringen. ”The Gunners” rapporteras dessutom vara på plats när Häcken möter Strasbourg i Conference League på torsdag. FotbollDirekt har tidigare kunnat rapportera att minst tre klubbar, från Premier League och Serie A, kommer att vara på plats på mötet med Strasbourg.

Andersen. Foto: Bildbyrån

Tidigare har FC Köpenhamn lagt ett bud på Häckens danska stjärna. Enligt FotbollDirekts uppgifter ska Göteborgsklubben kräva minst 100 miljoner kronor för att släppa Andersen.

– De (FCK) lade ett bud och klubbarna träffades för att prata, men det var lite för tidigt, sa han till Tipsbladet i oktober.

Silas Andersen har kontrakt med Häcken över 2028.