Lars Friis, 49, är aktuell som ny Malmö FF-tränare.

Enligt danska Tipsbladet har den danska coachen blivit inbjuden på intervju med MFF.

Foto: Alamy

Malmö FF står fortsatt utan en permanent huvudtränare sedan Henrik Rydström fick sparken för en dryg en månad sedan. Anes Mravac har sedan dess agerat interimtränare, men MFF är på jakt efter en permanent lösning på tränarposten.

Enligt danska Tipsbladet har en ny kandidat dykt upp. Det rör sig om den 49-åriga Lars Friis, som fick lämna tjeckiska Sparta Prag i våras. Dansken ska vara en av flera kandidater på MFF:s lista.

Inbjuden till arbetsintervju

Friis ska ha blivit inbjuden till ett möte med Malmö FF i dag, onsdag. Även Expressen har liknande uppgifter.

Den danska tränaren har, förutom Sparta Prag, varit tränare för klubbar som AaB, Viborg och AGF i Danmark. Han har även tränat Premier League-klubben Brentfords B-lag och haft en roll inom A-laget.

Malmö FF ligger på sjätteplats i allsvenskan med två omgångar kvar.