Därför valde Axel Henriksson Blackburn: ”Inte alls oroliga”

Axel Henriksson har lämnat Sverige och Gais.

Den 23-åriga mittfältsprofilen är klar för Blackburn i Championship.

– Här var de inte alls oroliga över mina tolv gula kort, säger han till GP.

Video August Wängberg: ”Tufft att spela i GAIS”

Det var i går, onsdag, som det till sist stod klart att den hårdföra mittfältaren Axel Henriksson, 23, lämnar Gais för Blackburn Rovers i engelska Championship. Beskedet kom efter en tids spekulationer, och enligt uppgifter får Gais tio miljoner kronor i ren övergångssumma för affären, med ett antal bonussteg som skulle kunna göra övergången värd 20 miljoner kronor.

– Det har varit sjuka dagar. Det har varit så mycket känslor alltså. Jag trodde faktiskt inte jag hade så mycket känslor i mig, säger Henriksson i en intervju med GP.

Blackburn, som håller till i den engelska andraligan sedan ett antal år, är en riktig klassikerklubb som har stått som engelska ligamästare vid tre tillfällen (1994/95, 1913/14, 1911/12). I fjol slutade klubben på sjundeplats i Championship och missade nätt och jämnt uppflyttning till Premier League.

Därför valde han Blackburn

Henriksson förklarar valet av ny klubbadress:

– De har visat att de vet vilken fotbollsspelare de köper och att de förstår vilka mina styrkor är. Jag ska få spela på mina styrkor. Framför allt det. Tränaren och sportchefen har förmedlat det tydligt. Det känns bra att ta nästa steg till en miljö där de känner till de bästa delarna hos mig och vill använda mig på det sätt som är bäst. Så det var mycket fotbollsmässigt – och så klart en kul liga som ska bli väldigt rolig att testa på också. Det är många roliga publiklag här och intensiv, rolig fotboll.

Den 23-åriga mittfältaren har blivit känd på svensk mark som en tuff och hårdför spelare. I fjol noterades Henriksson för hela 12 gula kort på 26 allsvenska matcher för Gias.

– Här var de inte alls oroliga över mina tolv gula kort. De sa det att ”tolv kort hade du aldrig fått här för det”. De har lite högre ribba. Det kändes ändå bra att höra, haha, säger han till GP.

Kontraktet med Blackburn är skrivet fram till sommaren 2029, med en option om förlängning på ytterligare ett år.