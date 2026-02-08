Efter flyttryktena: ”Hade inte känts rätt att lämna nu”

Mattias Svanberg ryktades vara aktuell för en flytt från Wolfsburg under deadline day.

Någon sådan blev det inte – då det inte var läge.

– Jag vill stanna i klubben och hjälpa när läget är som det är, säger han till Sportbladet.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2022 som Mattias Svanberg, 27, lämnade Bologna för spel i tyska Wolfsburg. Sedan dess har det blivit spel i 105 matcher för Bundesliga-klubben i vilka han har gjort 13 mål och 13 assist.

Under årets säsong har det dock blivit mer sparsamt med speltid för mittfältaren som också sades vara aktuell för en flytt under deadline day. Därefter sades också Galatsaray vara intresserade av svensken.

Någon flytt till det turkiska laget blev det dock inte. Nu förklarar Svanberg själv att han hade bud att ta ställning till, och som han själv valde att nobba.

– Jag kommenterar inga klubbar men det fanns alternativ och jag hade ett par bud på bordet. Men jag trivs bra i Wolfsburg och vi har många viktiga matcher framöver, säger han till Sportbladet.

– Sedan vill jag stanna i klubben och hjälpa klubben när läget är som det är. Det hade inte känts rätt att lämna nu, fortsätter han.

Kring framtiden menar dock Svanberg att det kan bli aktuellt med ett nytt äventyr.

– Vi får se vad som händer. Jag trivs som sagt bra i klubben, avslutar han.







