Efter succén – vill köpa loss Jack Grealish

Han blev nyligen utsedd till månadens spelare i Premier League.

Nu vill Everton köpa loss Jack Grealish från Manchester City.

Från stjärna till oönskad i Manchester City.

Lösningen blev ett lån till Everton – där det onekligen tagit fart för Jack Grealish.

Utsedd till månadens spelare i Premier League med sina fyra assist på de tre inledande Premier League-matcherna och nu vill Liverpool-klubben köpa loss 30-åringen.

Det är The Telegraph som skriver att Everton har en köpoption på 50 miljoner pund, omkring 630 miljoner kronor – men att Everton hoppas få köpa Grealish billigare än så.



