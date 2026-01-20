Experten: ”Djurgården lyckas med konststycke – två gånger i rad”

August Priske är såld i en jätteaffär.

FotbollDirekts Ola Gustavsson menar att det är ett konststycke av sportchef Bosse Andersson.

– Jag hade tyckt att 35-40 miljoner kronor hade varit helt okej pengar för honom, säger han.

Foto: Alamy

Efter månader av spekulationer stod det under tisdagen till sist klart att Djurgårdens målkung och succéspelare August Priske säljs till engelska Birmingham City. Affären är enligt FotbollDirekts uppgifter värd omkring 100 miljoner kronor (inklusive bonusar) och sportchefen Bosse Andersson har bekräftat att det rör sig om klubbens dyraste spelarförsäljning någonsin efter Lucas Bergvalls transfer till Tottenham Hotspur.

FotbollDirekts nyhetschef och transferjournalist Ola Gustavsson har följt miljonaffären från nära håll under de senaste veckorna.

– Affären är ju bevisligen Djurgårdens näst största genom tiderna. Priskes resa är det kanske mest skrällartade vi har sett i Dif. Man får gå tillbaka ända till 2005 och danska Sören Larsen som kom skadad till Djurgården (för att hitta en större skräll). Han värvades skadad och rehabiliterades i Djurgården och det hela slutade med succé och en försäljning till tyska Schalke 04, säger Gustavsson och tillägger:

Bosse Andersson. Foto: Alamy

– Jag menar att, med all respekt för Priske, så är det en ganska enkel fotbollspelare men med ett psyke av internationell klass. Ska jag ytterligare förstärka det här så hade jag tyckt att 35-40 miljoner kronor hade varit helt okej pengar för honom, säger han.

Ersättaren klar

Senare under tisdagen meddelade Djurgården att Priske ersätts av den norske anfallaren Kristian Lien, som ansluter på ett treårskontrakt från nederländska Groningen. Enligt Sportbladet köps 24-åringen loss av Dif för motsvarande 7,5 miljoner kronor.

– Jag vet ingenting om honom (Lien) och hade helst denna gång sett Bosse (Andersson) gå in med större pengar, läs: 30 miljoner kronor. Jag vet inte hur många gånger det går att trolla som han har gjort med lågprofilerade värvningar som Deniz Hümmet och Priske, säger Ola Gustavsson och fortsätter:

– Det är just det som är värt mest uppmärksamhet. Bland det största med det här ju att Hümmet rea-värvades från Kalmar och var nära att vinna skytteligan. När han såldes för runt 25 miljoner kronor fick Bosse Andersson utstå hård kritik, men man ska komma ihåg att det ändå var en stor bedrift med tanke på hans ålder (28 år) och inte blev det lugnare när ersättaren var så lågprofilerad som Priske, med ett pris på blygsamma 300 000 euro. Det är otroligt att lyckas med det här konststycket – två gånger i rad.