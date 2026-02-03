FD:s avslöjande bekräftat – Engvall klar för Kups

Gustav Engvall är klar för finska mästarna.

Anfallaren har kritat på för Kups.

– Jag är tacksam över att vara här, säger han på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt kunde under det internationella transferfönstrets sista dag avslöja att den finska mästarklubben Kups värvar Gustav Engvall. Nu har den förre Blåvitt-forwarden presenterats av laget. Kontraktet är skriver över ett år med option på ytterlige ett.

– Jag är tacksam över att vara här. Det klubben har uppnått de senaste åren har varit riktigt imponerande, och jag är glad att vara en del av det, säger Engvall till Kups.

Kups sportchef Sixten Boström:

– Engvall är en bra och mångsidig anfallsspelare som kan spela på flera olika positioner. Han är stark mellan linjerna, men kan också springa bakom försvarslinjen.

Gustav Engvall kommer senast från polska Miedz Legnica. Han har tidigare spelar för klubbar som Djurgården, IFK Värnamo, Mechelen och Sarpsborg.