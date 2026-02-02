Deadline Day är här!

I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta den sista dagen av vinterns transferfönster.

✔️ Scrolla ned för att följa Silly Season-bloggen!

Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.

I dag, måndag den 2 februari, är det Deadline Day för många av de internationella stor-ligorna. För Europas största klubbar är i dag den sista dagen för att förstärka trupperna inför vårsäsongen.

Följ Deadline Day LIVE med FotbollDirekts Silly Season-blogg. Här kan du livechatta med vår Silly-reporter om de senaste ryktena och få svar på dina frågor om vad som händer i just din favoritklubb på fönstrets sista dag.

I de flesta ligor håller transferfönstret öppet till kl 20:00 i kväll (svensk tid), medan spanska La Liga håller öppet till midnatt.

Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!