Fermín López stannar i Barcelona

Fermín López, 22, har tagit ett beslut.
Han har förlängt med FC Barcelona.
Mittfältaren Fermín López har haft en bra säsong i FC Barcelona så här långt. Nu förlänger han sitt kontrakt med klubben.
22-åringen står noterad för 10 mål och 11 assist på 28 framträdanden.
Det har under en tid spekulerats i 22.åringens framtid men nu står det klart att det blir en förläning. Lópes skriver ett kontrakt till sommaren 2031.
