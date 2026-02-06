Fermín López stannar i Barcelona

Fermín López, 22, har tagit ett beslut.

Han har förlängt med FC Barcelona.

Foto: Bildbyrån

Mittfältaren Fermín López har haft en bra säsong i FC Barcelona så här långt. Nu förlänger han sitt kontrakt med klubben.

22-åringen står noterad för 10 mål och 11 assist på 28 framträdanden.

Det har under en tid spekulerats i 22.åringens framtid men nu står det klart att det blir en förläning. Lópes skriver ett kontrakt till sommaren 2031.