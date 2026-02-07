Finsk media: AIK säljer Axel Sandler till Inter Turku

Axel Sandler värvades till AIK från AC Milan under sommaren 2024.

Nu närmar han sig en transfer.

Enligt finska Futishutut kommer 19-åringen att köpas loss av FC Inter Turku inom kort.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2023 som AIK värvade den finska talangen Axel Sandler, 19, från AC Milans akademi.

Sedan dess har mittbacken hållit till i ”Gnagets” P19-lag och ännu inte gjort någon match för representationslag.

Nu ser han ut att byta klubb, på permanent basis. Enligt finska Futishutut har AIK och Inter Turku kommit överens om en transfer för Sandler som ser ut att kunna bli verklighet inom kort.

Inter Turku slutade på en andraplats i fjol.

Uppdatering: Futishutut publicerade först en artikel där de gjorde gällande att Sandler skulle lånas ut. Därefter korrigerade de sina uppgifter till att det handlar om en permanent transfer.