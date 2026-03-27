Forne supertalangen lämnar Sverige – igen

York Rafael återvände till svensk fotboll i somras efter en kort sejour i Egypten.

Nu rör den tidigare supertalangen på sig igen.

Den rwandiska landslagsmannen lämnar Oddevold för spel i sydkoreanska FC Anyang.

Redan som 15-åring debuterade York Rafael för Sandvikens A-lag och han var därefter aktuell för både Milan, Lazio, Watford och AIK.

2017 spelade han kval till U19-EM för Sverige ihop med namn som Anel Ahmedhodzic och Gabriel Gudmundsson, men speedkulan tog sig aldrig längre än så i Blågult och 2021 bytte han till Rwandas landslag där mamman är ifrån (pappan från Angola).

I somras återvände Rafael till svensk fotboll och superettan efter en kort sejour i egyptiska Zed – men under onsdagen stod det klart att 27-åringen lämnar Oddevold.

I stället väntar ett äventyr i Asien för Rafael som skrivit på för sydkoreanska FC Anyang, hemmahörandes i landets högstaliga.