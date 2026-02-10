Hamrén nobbade uppdrag: ”Varför gör jag det här?”

Erik Hamrén har fått förfrågningar från både klubbar och förbund.

Men Sveriges forne förbundskapten har tackat nej till samtliga.

– Jag är pensionerad, säger han till GP.

Erik Hamrén var Sveriges förbundskapten mellan 2009 och 2016. Det blev totalt 86 matcher som boss i Blågult innan Janne Andersson tog över.

Foto: Bildbyrån

Hamrén har inte haft något tränaruppdrag sedan han lämnade danska Ålborg för knappt tre år sedan. I en intervju med GP bekräftar han att det kommit förfrågningar från klubbar men även nationsförbund. Erbjudanden som 68-åringen svarat på med kalla handen.

– Jag är pensionerad. Sedan drygt ett år, kanske två år tillbaka bestämde jag mig för att det räcker nu. Jag har inte det drivet för att vara tränare på elitnivå. Jag vet vad som krävs – och jag har inte det drivet i mig. Det får räcka, säger Hamrén till GP.

Klubbar från Saudiarabien har kontaktat Hamrén det senaste året men det är inget som intresserat honom.

– Då skulle jag bara ta det för pengarna, jag känner ju att jag inte har drivet, säger han och tillägger:

– Du måste själv se dig i spegeln. Varför gör jag det här? Jag känner att okej, jag hade kunnat göra det här i några månader och få sparken efteråt. Men nej, det känns fel.

Erik Hamrén har, förutom Blågult och Ålborg, basat över bland annat AIK, Örgryte, Rosenborg och Islands landslag.



