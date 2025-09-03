Isaks agent riktar kryptisk känga mot Newcastle

Alexander Isak fick till sist lämna Newcastle.

Men rekordövergången till Liverpool var allt annat än smärtfri.

”Det är trevligt när du har någon att vara med, men det är ännu trevligare när du vet vem du aldrig kommer att vara med igen.”, skriver Isaks agent Vlado Lemic till TalkSport.

Foto: Liverpool

Rekordövergången blev till sist ett faktum och den svenske stjärnanfallaren Alexander Isak, 25, lämnade Newcastle United för Premier League-konkurrenten Liverpool. Transfern blev den största i Englands historia och enligt samstämmiga rapporter betalade PL-mästaren omkring motsvarande 1,6 miljarder (!) kronor för svensken.

Isaks exit från Newcastle var dock en utdragen och infekterad sådan. Parterna hade befunnit sig i öppen konflikt under en längre tid och Alexander Isak var tydlig med att han ville bort från klubben efter att han inte hade fått ett nytt kontrakt förra sommaren, enligt tidigare uppgifter.

Piken: ”Det är ännu trevligare”

När parterna till sist skildes åt var det ett kyligt avsked från Newcastles sida, som tackade av Isak med blott 37 ord. Svensken, å andra sidan, skickade ett avskedsmeddelande via sin Instagram.

”Tillsammans har vi skrivit historia och fört klubben till den plats där den verkligen hör hemma. Det har varit en ära att vara en del av resan från att nå Champions League till att vinna den första trofén på över 70 år. Alltid tacksam. Tack, Newcastle”, skrev han.

Agenten som var med och landade rekordövergången, Vlado Lemi, var ombedd att vara med i TalkSport för att berätta om affären. Isaks agent valde i stället att tacka nej och skickade ett kryptiskt meddelande som lästes upp i sändningen.

”Det är trevligt när du har någon att vara med, men det är ännu trevligare när du vet vem du aldrig kommer att vara med igen” , skev Lemic i något som tolkas som en känga mot Newcastle.

Alexander Isak rapporteras tjäna omkring 300 000 pund (motsvarande 3,8 miljoner kronor) i veckan i Liverpool.