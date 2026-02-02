Italiensk media: Hiljemark har tackat ja till Serie A-klubb

Oscar Hiljemark har varit huvudtränare för IF Elfsborg i ett och ett halvt år.

Nu är han på väg bort från Borås.

Enligt Il Tirreno har tränaren valt att tacka ja till att ta över Serie A-klubben Pisa.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2024 har Oscar Hiljemark, 33, varit huvudtränare för IF Elfsborg och bland annat lett laget till stora framgångar i Europa League.

Under fjolårets allsvenska höst gick det desto sämre, och laget slutade till sist på en åttondeplats. Nu laddar Borås-klubben om inför en ny säsong och har nyligen kommit hem från Spanien där man har bedrivit träningsläger.

Då kan man snart stå utan huvudtränare.

Enligt italienska Il Tirreno (som Fotbollskanalen hänvisar till) har Serie A-klubben Pisa SC valt Oscar Hiljemark som ny huvudtränare för laget, vilket svensken själv ska ha accepterat. Även Gazzetta dello Sport kommer med liknande rapporter och enligt transferjournalisten Nicolò Schira kommer 33-åringen att krita på ett tvåårskontrakt med den nuvarande nästjumbon i serien.

För att detta ska bli verklighet behöver en sak ske. Att Hiljemark kontrakt med IF Elfsborg avslutas. Just nu ska förhandlingar om detta pågå, efter att Pisa valde att sparka Alberto Gillardino under helgen.

I Pisa spelar den svensk-turkiska talangen Isak Vural, 19, sedan ett år tillbaka.