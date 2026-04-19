Italiensk media: Pisa överväger att sparka Hiljemark

Oscar Hiljemark har endast vunnit en match som tränare för Pisa.

Efter söndagens förlust mot Genoa kan svensken vara på väg bort.

Det rapporterar transferjournalisten Nicoló Schira.

Sedan Oscar Hiljemark lämnade Elfsborg för Serie A-klubben Pisa har han basat över klubben i tio matcher.

Av dessa har en slutat med seger, en med oavgjort resultat och åtta med förlust. Med fem omgångar kvar att spela har bottenlaget tio poäng upp till säker mark, och mycket ska till för att man räddar sig kvar.

Kort efter dagens förlust mot Genoa rapporterade också transferjournalisten Nicoló Schira att Hiljemark riskerar att få sparken. Detta då klubben just nu utvärderar svenskens framtid.

Den förre svenske landslagsspelarens kontrakt med Pisa sträcker sig till 2027, med option på en förlängning.