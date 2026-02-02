Efter FD:s avslöjande – läkarundersöks inom kort  

FotbollDirekt avslöjade för två veckor sedan att Malmö FF var nära att köpa loss Bleon Kurtulus – och för fem dagar sedan att parterna var muntligen överens.

Nu genomgår han en läkarundersökning inom kort, enligt FD:s källor.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF lägger beslag på en av landets mest spännande mittbackar.

Precis som FotbollDirekt tidigare har avslöjat så köps Bleon Kurtulus loss från Halmstad BK.

Enligt FotbollDirekts uppgifter väntar nu en läkarundersökning inom kort.

Ikväll rapporterar även Expressen om att kontraktet blir på 4,5 år och att Kurtulus inom kort ansluter till skåningarnas träningsläger i Spanien.

Kurtulus står noterad för 40 matcher i Halmstad BK.