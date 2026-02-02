Kabuye har debuterat för Kups – utan att ha köpts loss

Calvin Kabuye ryktas vara nära en övergång till finska Kups.

Detta efter att han har spelat sin första match för mästarklubben.

Foto: Bildbyrån

Efter ett drygt år i Mjällby AIF, som även bestod av ett lån till Varbergs Bois i superettan, ser Calvin Kabuye ut att vara på väg bort från de svenska mästarna.

Detta då Expressen uppger att laget från Listerlandet befinner sig i konkreta samtal med finska Kups om en övergång för anfallaren.

Att Kabuye är nära de finska mästarna står även det klart, då han redan har spelat för dem.

Under lördagen ställdes nämligen Kups mot VPS, där 22-åringen fick debutera för klubben. Detta då reglerna i den finska cupen tillåter användning av tre provspelare i cupmatcherna.

I debuten för Kups passade även Calvin Kabuye på att göra två assist när hans eventuellt nya lag vann med 3-1.

Utöver Kups ska även flera klubbar i den norska högstaligan, Eliteserien, vara intresserade av anfallaren.