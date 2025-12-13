Kim Hellberg: ”Sverige är en bra marknad”

Kim Hellberg gör succé i Middlesbrough.

Snart öppnar vinterfönstret och han är öppen för att förstärka med svenska spelare.

– Sverige är en bra marknad. Det är många bra spelare därifrån nu, säger han enligt Teesside Live.

Foto: Bildbyrån

Fjärde raka segern inkasserades av Middlesbrough under Kim Hellbergs ledning denna lördag och att svensken gör succé går inte att säga någonting om.

Hellberg har dock inte bara skapat rubriker för resultaten, utan också för att han inte uteslutit en värvning av Victor Eriksson i vinter.

Detta har dock skjutits ner av Hammarby.

– Det är överhuvudtaget inte aktuellt, sa sportchef Mikael Hjelmberg nyligen till FD.

Eriksson var en favorit för Hellberg i både IFK Värnamo och Hammarby, men Hellberg har även såklart koll på svenska marknaden i stort. Något som kan komma att påverka hur ”Boro” värvar i vinter, även om Hellberg inte har sista ordet.

– Det är inte mitt beslut vem vi ska köpa. Men det är bra att ha ett samtal tillsammans med alla som är involverade i beslut och ha öppna diskussioner om det, säger Hellberg, enligt Teesside Live

Hellberg är samtidigt tydlig med att Sverige är en bra marknad.

– En sak som jag lärt mig är att man alltid ska ha respekt för den som har sista ordet. Det kommer att vara en väldigt bra diskussion. Sverige är en bra marknad. Det är många bra spelare därifrån nu. Så jag kan bidra med insyn där. Absolut, säger Hellberg.