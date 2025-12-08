Bajens tuffa linje efter Hellbergs uttalande 

Kim Hellberg har börjat starkt i Middlesbrough och ser ut att vara på väg mot snabb succé.

I dag visar så Bajens förre tränare att Victor Eriksson är en drömvärvning.

Mikael Hjelmberg förstår intresset men sätter ner foten.

– Det är överhuvudtaget inte aktuellt, säger sportchefen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det har på bara några veckor blivit Middlesbrough istället för Hammarby för Kim Hellberg. Och till skillnad från så många andra svenska tränare som går utomlands så har det börjat starkt. Det ser närmast ut som succé med två raka segrar i det nya jobbet.

I dag får tränaren ännu mer uppmärksamhet här på hemmaplan efter ett uttalande om Victor Eriksson för YouTube-kanalen WTV.

– Victor Erikssons namn hade såklart kunnat vara ett bra namn, men vi får se, sa Hellberg på frågan om tänkbara värvningar.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg bemöter nu för FotbollDirekt Hellbergs tankar om Eriksson – och han tänker inte göra det lätt om engelsmännen bestämmer sig för att göra ett försök.

– Jag är fullt medveten om Kims höga tankar kring Victor men jag är också på det klara med att Victor har ett långt kontrakt med Hammarby. Alltså han är en extremt viktig spelare för oss.

Hur ställer du dig till en eventuell försäljning om det skulle visa sig bli allvar?

– Att vi har inga ambitioner överhuvudtaget på att sälja honom.

Enligt tidigare uppgifter till FotbollDirekt så nobbade Hammarby bud i förra fönstret på omkring 35 miljoner kronor. Kraven från Bajen uppgavs vid tidpunkten ha handlat om plus 50 miljoner.










