Klart: Alessia Russo blir kvar i Arsenal – förlänger avtalet

Alessia Russo, 26, blir kvar i Arsenal.

Anfallaren har kritat på ett nytt avtal med WSL-klubben.

Under fredagen meddelade Arsenal att kontraktet med nyckelspelaren Alessia Russo förlängs. Den engelska landslagsanfallaren har kritat på ett nytt avtal och blir kvar i London-klubben.

Det är dock oklart hur länge det nya kontraktet gäller.

– Arsenal känns som hemma. Det här är en så speciell klubb och det har känts så sedan jag anslöt mig för två år sedan. Att spela för Arsenal är en ära och har fått mig att utvecklas och växa som spelare, och jag känner mig stärkt med detta emblem på mitt bröst, säger hon i ett uttalande.