Klart: Baker Amer lämnar Helsingborgs IF

Baker Amer har valt att lämna Helsingborgs IF.

Klubben erbjöd ett kontrakt som Amer nobbade.

Foto: Bildbyrån

Baker Amer har tillhört Helsingborgs IF i tio år. Han valde att nobba HIF:s kontraktsförslag och lämnar därmed klubben. Sammanlagt har 20-åringen spelat 23 A-lagsmatcher och gjort ett mål.



– Jag vill rikta ett stort tack till alla i och runt klubben som genom åren har varit stöttande och välkomnande mot mig. Jag är otroligt tacksam för allt jag har fått uppleva och för den tid som har format mig, både som spelare och som person. Jag är oerhört stolt över att ha fått bära klubbmärket. Att få börja som knatte, arbeta sig hela vägen upp och till slut representera A-laget och spela på Olympia har varit en dröm som gått i uppfyllelse, säger Baker Amer via klubbens hemsida.

Helsingsborgs IF skriver följande om Bakers beslut via sin webbplats:

”Helsingborgs IF vill tacka Baker för tio år i vår förening och för att han alltid representerat föreningen på allra bästa sätt. Han har varit och är, genom sin resa i HIF, en förebild för många ungdomar i Helsingborg. Vi önskar honom allt det bästa i framtiden.”

