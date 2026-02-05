Klart: Bayern München förlänger med Serge Gnabry

Serge Gnabry förblir Bayern München trogen.

Parterna är överens om ett nytt kontrakt.

Det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2028.

Foto: Bildbyrån

Serge Gnabry gick till Bayern München från Werder Bremen sommaren 2017.

30-åringe har varit klubben trogen (förutom ett år på lån hos Hoffenheim) sedan dess och nu står det klart att han förblir det.

Den tyska storklubben meddelar denna torsdag att man är överens med Gnabry om ett nytt kontrakt. Det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2028.

Totalt har det blivit 100 mål och 69 assist på 311 matcher för Gnabry i Bayern München.