Klart: Bayern München lånar ut Boey
Sacha Boey lämnar Bayern München.
Ytterbacken lånas ut till Galatasaray.
Bayern München bantar truppen. Nu står det klart att ytterbacken Sacha Boey lånas ut.
25-åringen flyttar till turkiska Galatasaray. Avtalet sträcker sig till säsongens slut.
– Sacha känner till Galatasaray sedan innan han flyttade till oss och det kommer inte att behövas lång tid för honom att vänja sig vid den bekanta miljön, säger Bayern München-toppen Max Eberl på klubbens hemsida.
Sacha Boey representerade den turkiska klubben 2021 till 2024. Fransmannens kontrakt med Bayern München sträcker sig till sommaren 2028.
