Klart: Bayern München lånar ut Boey

Sacha Boey lämnar Bayern München.

Ytterbacken lånas ut till Galatasaray.

Foto: Bildbyrån

Bayern München bantar truppen. Nu står det klart att ytterbacken Sacha Boey lånas ut.

25-åringen flyttar till turkiska Galatasaray. Avtalet sträcker sig till säsongens slut.

– Sacha känner till Galatasaray sedan innan han flyttade till oss och det kommer inte att behövas lång tid för honom att vänja sig vid den bekanta miljön, säger Bayern München-toppen Max Eberl på klubbens hemsida.

Sacha Boey representerade den turkiska klubben 2021 till 2024. Fransmannens kontrakt med Bayern München sträcker sig till sommaren 2028.