Klart: BK Häcken värvar defensiv mittfältare

Foto: Bildbyrån

Regerande svenska mästarna BK Häcken fortsätter att förstärka.

Denna fredag står det klart att Hisingeklubben plockar in 22-årige Laney Matriano.

– Laney är en spelare som kommer att tillföra ledarskap och tuffhet på mittfältet. Hon är klok och skicklig på att balansera det defensiva, men tillför också i det offensiva spelet med ett bra passningsspel. Hon blir spännande att följa OBOS Damallsvenskan, säger fotbollschef Martin Ericsson via klubbens hemsida.

Matriano kommer senaste från collegefotbollen i USA.

– För mig handlar det främst om att vinna förtroende och vara en pålitlig och stabil mittfältare, säger Laney Matriano. När vi inte har bollen vill jag bidra med maximal energi för att vinna tillbaka den — det är nog mina största styrkor.

Matriano växte upp i Cleveland, Ohio, och har spelat fotboll sedan hon var tre år. De senaste fyra åren representerade hon Notre Dame i Indiana — där hon också bar kaptensbindeln, en period hon beskriver som den bästa tiden i sitt liv.

– Det var en ära och jag älskade varenda sekund. Jag känner att mina lagkamrater gjorde mig till en bättre person, både på och utanför planen. De är till 100 procent anledningen till att jag är så tävlingsinriktad i dag och att jag hade drivet att satsa på att spela professionellt, fortsätter Laney Matriano.

22-åringen har skrivit på ett treårskontrakt med Häcken.