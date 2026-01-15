Klart: Brage-stjärnan flyttar till Sydkorea
Amar Muhsin lämnar IK Brage.
Anfallaren är klar sydkoreanska Gimpo FC.
– Det har varit en ära, säger Mushin på Borlängeklubbens hemsida.
Amar Muhsin gjorde succé i superettan i fjol. Brage-anfallaren stod för 21 mål på 29 matcher i superettan.
Nu står det klart att Muhsin säljs till sydkoreanska Gimpo FC.
– Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla mina lagkamrater jag haft under den här perioden. Det har varit en ära – ni tog emot mig på ett fantastiskt sätt och jag har fått vänner för livet, säger 28-åringen på Brages hemsida.
Sportchefen Ola Lundin om försäljningen av stjärnan:
– Det är väldigt kul att Mush har fått den här möjligheten i sin karriär. Han kom till oss för 1,5 år sedan efter en tuffare period med mindre speltid i sin tidigare klubb.
