Klart: Campos lämnar Tottenham – blir svensk förbundskapten

Bri Campos har gjort sitt i Tottenham Hotspur.

Den tidigare Häcken-tränaren blir ny förbundskapten för det svenska F17-19-landslaget.

– Bri är en tränare med en modern syn på fotboll, säger Caroline Sjöblom, teknisk direktör på SvFF.

Det var i januari 2025 som Häckens assisterande tränaren Briana “Bri” Campos lämnade den damallsvenska klubben för WSL och Tottenham Hotspur. Den 31-åriga amerikanskan blev assisterande tränaren till Robert Vilahamn, som fick lämna WSL-klubben tidigare i somras. Nu står det klart att även Campos lämna Spurs.

Campos är klar som ny förbundskapten för Sveriges F17-19.

– Jag ser verkligen fram emot uppdraget som förbundskapten. Det känns som en spännande möjlighet för mig att fortsätta utvecklas som tränare samtidigt som jag får arbeta nära många skickliga kollegor inom förbundet. Det ska bli riktigt kul att jobba med unga spelare, hjälpa dem att ta nästa steg och förbereda dem för A-landslaget. Och så klart är målet att ta oss till EM nästa sommar, säger hon i ett uttalande.

Caroline Sjöblom, teknisk direktör på SvFF:

– Bri är en tränare med en modern syn på fotboll. Hon kombinerar analytiskt tänkande med en empatisk ledarstil och har stor erfarenhet av både spel på hög nivå och ledarskap i internationell miljö. Vi är övertygade om att hon är rätt person att leda vårt F18-landslag och bidra till utvecklingen av framtida A-landslagsspelare.

Bri Campos ersätter Anders Bengtsson i F18-landslaget.