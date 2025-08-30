Klart: Chrupalla lämnar HBK – lånas ut till superettan

Halmstads Pawel Chrupalla lånas ut till Helsingborg.

22-åringen kommer spendera resten av säsongen i superettan.

– Det känns väldigt bra och jag är glad över att vara här, säger han.

Det blev bara runt ett halvår i Halmstads BK för 22-åriga Pawel Chrupalla. Polacken värvades från norska Rosenborg inför säsongen, men nu lämnar Chrupalla HBK på lån till Helsingborgs IF i superettan.

– Det känns väldigt bra och jag är glad över att vara här. HIF är en stor och väldigt känd klubb med ett spännande projekt som jag gärna ville vara med på. Jag är spänd på att komma ut till Olympias gräsmatta och bidra till laget, säger han i ett uttalande.

Samtidigt meddelar Helsingborg att låneavtalet, som sträcker sig över resten av säsongen, inkluderar en köpoption som gör det möjligt för HIF att göra affären permanent.

– När vi går in i hösten känns det bra att spetsa konkurrensen på våra offensiva positioner. Pawel är en spelare vi följt och som med sina egenskaper passar väl in i sättet vi vill spela på. Lösningen med lån och köpoption passade bäst för alla parter för att utvärdera och ta en ny diskussion efter säsongen, säger Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig i Helsingborg.

HIF är tia i superettan efter 20 omgångar.