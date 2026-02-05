Klart: Elfsborg värvar dansk mittfältare 

De gulsvarta förstärker mittfältet inför säsongen.

20-åriga Julius Beck ansluter till klubben på lån.

Foto: Bildbyrån

Boråsklubben har gjort klart med den danska mittfältaren Julius Beck. Det rör sig om ett säsongslångt lån från hans nuvarande klubb Sturm Graz. Lånet innehåller en köpoption.

”Julius är en ung, utvecklingsbar, allround mittfältare med stor potential som redan skapat sig nyttig erfarenhet både från Italien och Österrike. Vi tror att han kommer växa ytterligare i vår miljö och tillföra kvalité till vår trupp”, säger klubbchef Stefan Andreasson till Elfsborgs hemsida.

Beck har spelat blott tre matcher för Sturm Graz sedan han anslöt till den österrikiska klubben i somras. Under den perioden har 20-åringen även spelat fyra matcher för klubbens andralag.

Trots sin unga ålder han dansken hunnit representera fyra andra klubbar, nämligen Esbjerg, Aarhus och Sønderjyske i Danmark samt Spezia i Serie A.

”Jag har varit runt en del i olika klubbar och länder. Jag känner att jag kan ta med mig mycket erfarenhet därifrån och har många olika perspektiv med mig”, säger Beck till Elfsborgs hemsida.

Elfsborg möter norska Fredrikstad i en träningsmatch på lördag. Klubben står för närvarande utan huvudtränare efter att Oscar Hiljemark lämnat för Pisa i Italien.