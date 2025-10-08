Klart: Everton förlänger med Tarkowski

Everton säkrar upp James Tarkowski.

Engelsmannen skriver ett nytt avtal till sommaren 2028.

– Jag är superglad och stolt över att vara en Everton-spelare, säger han i ett uttalande.

Foto: Alamy

James Tarkowski satt på ett utgående kontrakt med Everton. Nu står det klart att engelsmannen förlänger sitt avtal med Merseysideklubben. Det nya kontraktet sträcker sig till juni 2028.

– Jag är superglad och stolt över att vara en Everton-spelare och att fortsätta den här resan. Det har varit några galna år med både stora dalar och massiva toppar. Vi har lyckats ta oss igenom de tuffa tiderna och förhoppningsvis går vi nu mot mer positiva och spännande tider, säger han i ett uttalande på klubbens hemsida.

Tarkowski anslöt till Everton sommaren 2022 och har hittills gjort 128 framträdanden för klubben.