Klart: Everton-trion lämnar: ”Komplicerad situation”

Everton släpper flera spelare i sommar.

Däribland Ashley Young och Asmir Begovic.

Det meddelar klubben på sin officiella hemsida.

Everton börjar sadla om inför nästa säsong. Liverpoolklubben har flera spelare med utgående kontrakt och meddelar att minst tre kommer att lämna till sommaren.

Spelarna det rör sig om är Ashley Young, Asmir Begovic och Joao Virginia.

We can confirm Ashley Young, Asmir Begovic and Joao Virginia will be leaving the Club when their contracts expire at the end of next month.

Thank you for your service and good luck for the future, lads. 💙

— Everton (@Everton) May 17, 2025