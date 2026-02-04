Klart: Fiorentina anställer Fabio Paratici

Han har varit avstängd för inblandning i ekonomiskt fusk.

Nu är Fabio Paratici ny sportchef i Fiorentina.

– Vi är väldigt nöjda med det här valet, säger klubbpresidenten Giuseppe B. Commisso.

Foto: Alamy

Det var under 2023 som Fabio Paratici stängdes av från att verka inom fotbollen till följd av inblandning i ekonomiskt fusk under sina år i Juventus (mallen 2010 och 2021).

Där och då verkade 53-åringen i Tottenham Hotspur men fick alltså lämna sitt uppdrag till följd av domen. Under hösten var han dock tillbaka i ”Spurs” igen, för att lämna klubben en kort tid senare.

Nu har han gjort klart med ett nytt jobb, och detta som sportchef i Fiorentina.

Fiorentina går en tuff säsong till mötes i Serie A och befinner sig just nu på en 18:e-plats av 20 lag.



