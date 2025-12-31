Klart: Helsingborg gör ytterligare MLS-värvning

Helsingborgs IF värvar från amerikanska MLS igen.

Nu ansluter Daouda Amadou till Skåneklubben från Colorado Rapids.

– Klubben och projektet kändes helt rätt från första början, säger han i ett uttalande.

Foto: Alamy

Helsingborgs IF gjorde nyligen klart med Femi Awodesu från MLS-laget Houston Dynamo. Nu fortsätter Skåneklubben att plocka från den amerikanska ligan.

Under onsdagen presenterades mittfältaren Daouda Amadou, 23, som skriver på ett treårsavtal. Amadou kommer senast från Colorado Rapids där han spenderat mest tid i reservlaget.

– Efter att jag pratat med tränaren, hur han ser på mig som spelare och hur han vill använda mig i laget kände jag direkt att det stämde överens med det jag själv ville. Klubben och projektet kändes helt rätt från första början. Jag är en spelare som arbetar väldigt hårt. Att vinna är det enda jag bryr mig om, mitt lag och tre poäng, säger Amadou på Helsingborgs hemsida.

HIF-managern Stevie Grieve om nyförvärvet:

– Daouda är en väldigt dynamisk mittfältare som både kan skydda försvaret och spela bollen framåt. Han har varit en viktig spelare i Colorodos andralag och jag är glad att ha honom här hos oss.