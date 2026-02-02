Klart: IK Brage värvar Tobias Stagaard

IK Brage förstärker truppen.

Borlängeklubben plockar in Tobias Stagaard.

– Det känns superbra. Jag ser verkligen fram emot att träffa spelarna, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från X.

IK Brage förstärker defensiven.

Denna måndag så meddelar klubben att man plockar in Tobias Stagaard.

– Det känns superbra. Jag ser verkligen fram emot att träffa spelarna, alla människor i klubben och fansen, säger han via klubbens hemsida.

24-åringen kommer närmast från danska Esbjerg fB.

– Vi började jobba aktivt med rekryteringen av en ny mittback efter Teos skada och fick via vårt kontaktnät i Danmark upp ögonen för Tobias. Det är en ung men ändå erfaren vänsterfotad mittback med en bra passningsfot och ett rejält försvarsspel som vi varmt välkomnar till oss i Brage, säger sportchef Ola Lundin om värvningen.