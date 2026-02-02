Prenumerera

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från X.

Klart: IK Brage värvar Tobias Stagaard

Rasmus Hjortling
Webbredaktör
IK Brage förstärker truppen.
Borlängeklubben plockar in Tobias Stagaard.
– Det känns superbra. Jag ser verkligen fram emot att träffa spelarna, säger han via klubbens hemsida.

IK Brage förstärker defensiven.
Denna måndag så meddelar klubben att man plockar in Tobias Stagaard.

– Det känns superbra. Jag ser verkligen fram emot att träffa spelarna, alla människor i klubben och fansen, säger han via klubbens hemsida.

24-åringen kommer närmast från danska Esbjerg fB.

– Vi började jobba aktivt med rekryteringen av en ny mittback efter Teos skada och fick via vårt kontaktnät i Danmark upp ögonen för Tobias. Det är en ung men ändå erfaren vänsterfotad mittback med en bra passningsfot och ett rejält försvarsspel som vi varmt välkomnar till oss i Brage, säger sportchef Ola Lundin om värvningen.

