Klart: James Rodriguez värvad av Minnesota United

Colombianen James Rodriguez, 34, är klar för Minnesota United.

Den så kallade ”chockvärvningen” är presenterad.

– Jag är väldigt glad över detta nya kapitel i mitt liv, säger Rodríguez i klubbens officiella kanaler.

Foto: Bildbyrån

James Rodriguez har varit klubblös sedan han lämnade den mexikanska klubben León vid årskiftet. Nu har han hittat en ny klubb, nämligen Minnesota United.

Den colombianska lagkaptenen har skrivit på ett kontrakt till och med 2026, med en option fram till december. Avtalet gäller därmed fram till VM.

Minnesotas sportchef Khaled El-Ahmad säjer följande:

– James är en spelare vars kvalitet, spelförståelse och erfarenhet på högsta nivå är obestridlig. Vi är glada över att få in hans kreativitet och fotbollskunskap i vårt lag. Samtidigt handlar detta om lagets styrka – inte om att lägga allt ansvar på en enskild spelare.