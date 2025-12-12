Klart: Jens Jakob Thomasen lämnar Elfsborg

Jens Jakob Thomasen lämnar IF Elfsborg efter 2,5 år.

Danskens kontrakt löper ut.

– Det är dags för mig att gå vidare, säger han.

Foto: Bildbyrån

JULIETTE VURAL

Efter två och ett halvt år lämnar Jens Jakob Thomasen IF Elfsborg. Under sommaren 2023 kom Thomasen till Elfsborg från franska Nîmes, 41 tävlingsmatcher senare tar kontraktet slut och den danske mittfältaren säger adjö.

– Det är dags för mig att gå vidare men det har varit 2,5 helt otroliga år där jag trivts väldigt bra. Även om det varit lite upp och ner för egen del, som det är i fotboll ibland, har jag alltid gjort mitt bästa och jag är jätteglad över min tid i IF Elfsborg, säger han i ett uttalande.

Thomasen kom till Elfsborg och hamnade på en andra plats i allsvenskan. Elfsborg fick där efter spela Europa-matcher och dansken minns det väl.

– Även om vi till slut inte gick vidare så tar det inte bort prestationen från laget under europaspelet. Vi tog oss dit från första kvalomgången och det är något jag är väldigt stolt över. Det känns väldigt speciellt att ha varit en del av den resan.

Foto: Bildbyrån

”Inte förvånad över om han blir tränare”

Jens Jakob Thomasen är nöjd med sin tid i Elfsborg och klubbchefen Stefan Andersson spekulerar över nya steg i mittfältarens karriär.

– Jens Jakob eller JJ som vi kallar honom har gjort fina insatser för oss sedan han kom till oss sommaren 2023. Han blir ihågkommen för sitt bidrag på plan i guldjakten 2023 och den fantastiska Europaresan därefter. Han har varit oerhört professionell och alltid presterat bra när han väl spelat. Nu säger vi tack till JJ och önskar han all lycka till i sin fortsatta spelarkarriär och vi blir inte förvånade om den sedan fortsätter som tränare, säger klubbchef Stefan Andersson via klubben pressmeddelande.