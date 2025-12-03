Klart: Jon Birkfeldt avslutar sin karriär – ”Evigt tacksam”

Jon Birkfeldt lägger skorna på hyllan.

29-åringen tvingas sluta på grund av skador.

– Höra på ”På gator röda och blå” är få förunnat, men jag har fått göra det och det är jag evigt tacksam över, säger Helsingborgs kapten via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs lagkapten Jon Birkfeldt lägger skorna på hyllan. Det meddelar 29-åringen under onsdagen via klubben sociala medier. Han tvingas sluta på grund av skador.

– Att uppleva sin dröm och gå ut på Olympias gräsmatta med den röda tröjan på sig, emblemet på bröstet, bindeln på ärmen och höra på ”På gator röda och blå” är få förunnat, men jag har fått göra det och det är jag evigt tacksam över.Tyvärr kan jag inte få fortsätta leva i den drömmen. Trots att jag ”bara” är 29 år gammal måste jag tyvärr avsluta min karriär på grund av skador.

Under detta år startade Jon 19 matcher i Superettan.