Klart: Jusu Bah förlänger med Häcken – ”Vill fortsätta utvecklas”

BK Häcken har säkrat upp en av sina viktigaste spelare över en längre tid.

Detta i form av Monica Jusu Bah, som har skrivit på ett nytt kontrakt över säsongen 2028.

– Jag vill fortsätta att utvecklas och bidra till att vi tävlar om titlar i Sverige och ta nästa steg i Europa, säger 22-åringen i ett uttalande.

Det är under tisdagseftermiddagen som BK Häcken meddelar att man har förlängt Monica Jusu Bahs kontrakt. Detta efter att man tidigare under säsongen har säkrat upp andra viktiga spelare som Felicia Schröder och Anna Anvegård över längre avtal.

22-årige Jusu Bah har skrivit på ett nytt avtal som sträcker sig över säsongen 2028 och gläds mycket åt att ha fört pennan till pappret.

– Jag vill fortsätta att utvecklas och bidra till att vi tävlar om titlar i Sverige och ta nästa steg i Europa. Jag vill även ta ett större ansvar i laget och vinna matcher, säger hon i ett uttalande på Häckens hemsida.

BK Häckens fotbollschef, Martin Ericsson:

– I Monica har vi en otrolig spets med hennes fart och löpstyrka. Hon har utvecklat sitt spel och är en spelare som kan nå den allra högsta nivån. Förlängningen av en så högprofilerad ung spelare är ytterligare en bekräftelse på vår position i Fotbollseuropa och vi är glada att vi nu lyckats förlänga avtalet tillsammans med henne.



Under årets damallsvenska säsong har yttermittfältaren spelat 19 matcher i vilka hon har gjort åtta mål och tre assist.