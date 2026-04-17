Klart: Juventus förlänger med Locatelli

Juventus och Manuel Locatelli är överens.

Kontraktet förlängs till sommaren 2030.

Manuel Locatelli, 28, anslöt till Juventus sommaren 2021. Nu meddelar den italienska klubben att avtalet förlängs med den defensive mittfältaren.

Locatellis nya avtal löper till sommaren 2030.

– Vi minns alla när Manuel, vid sin ankomst 2021, talade med stor känsla om att han alltid varit ett Juventus-fan. Hans kontraktsförlängning representerar därför den naturliga fortsättningen på utvecklingen av hans ledarskap på planen, av hans okuvliga Juventus-anda, i fullständig harmoni med vår klubbs värderingar och ambitioner. Det är ytterligare ett steg mot att ge soliditet och kontinuitet till vårt sportsliga projekt, med blicken riktad mot framtiden och målet att göra laget alltmer konkurrenskraftigt, säger Juventus VD Damien Comolli i ett uttalande.

Manuel Locatelli noteras för totalt nio mål och 17 assist på 224 matcher för ”den gamla damen”.