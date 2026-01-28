Klart: Luiz återvänder till Aston Villa

Douglas Luiz, 27, återvänder till Aston Villa.

Det meddelar klubben under onsdagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Douglas Luiz var en viktig spelare i Aston Villa fram till juli 2024. Efter det blev det en flytt till Juventus och sedan en utlåning till Nottingham Forest.

Nu står det klart att 27-åringen återvänder till Aston Villa. Detta gången är det ett lån från Juventus som sträcker sig över säsongen.

Douglas Luiz har spelat 204 matcher för Villa och noterats för 22 mål och 24 assist.