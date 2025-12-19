Klart: Max Lindén lämnar Helsingborg

Helsingborgs IF har bytt huvudtränare.

Nu står det klart att assisterande tränare Max Lindén lämnar.

– Att få representera HIF har alltid inneburit en enorm stolthet, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Klebér Saarenpää lämnade som huvudtränare i Helsingborgs IF för lite mer än en månad sedan. Han ersattes av Stevie Grieve.

Nu meddelar Skåneklubben att assisterande tränare Max Lindén lämnar.

– Jag vill börja med att rikta ett stort tack till Helsingborgs IF. Att få representera HIF har alltid inneburit en enorm stolthet för mig. En förening med storlek, tradition och en historia som förpliktigar. Jag vill tacka alla kollegor som har bidragit till att arbetet under den här tiden har blivit både utvecklande och roligt. Jag vill också rikta ett stort tack till alla spelare som jag har fått förmånen att arbeta med. Att få arbeta nära er och dela vardag, matcher, framgångar och motgångar har varit väldigt utvecklande, säger Lindén på Helsingborgs hemsida.

Max Lindén har varit verksam i HIF sedan 2015. Helsingborg skriver vidare att Lindén kommer att ta över som huvudtränare i en annan, icke namngiven, klubb.

HIF slutade sjua i superettan den gångna säsongen.