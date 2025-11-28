Klart: Milan Silva Rasmussen lämnar Helsingborg

Milan Silva Rasmussen, 22, lämnar Helsingborgs IF.

Klubben säljer 22-åringen till ABAB Gladsaxe.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen meddelade Helsingborgs IF att man säljer Milan Silva Rasmussen till AB Gladsaxe i Köpenhamn. Rasmussen anslöt till klubben förra året och har under sin tid i klubben även varit utlånad till Hellerup IK.

– Tack till alla i och runt laget som varit så snälla mot mig. Jag har fått många nya vänner och är tacksam för tiden i HIF där jag lärt mig väldigt mycket. Tack också till supportrarna som varit med oss i vått och torrt. Jag önskar laget och HIF allt det bästa, säger 22-åringen via klubbens uttalande.

Det blev totalt 61 matcher och tre mål som Helsingborgsspelare.