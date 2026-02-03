Klart: N’Golo Kanté bryter kontraktet

N’Golo Kantés flytt till Fenerbahce under deadline day sprack.

Nu ser mittfältaren trots allt ut att kunna hamna i den turkiska klubben.

Detta efter att ha brutit med Al-Ittihad.

N’Golo Kanté såg under gårdagens deadline day ut att lämna saudiarabisk Al-Ittihad för turkiska Fenerbahce, men övergången sprack i sista stund.

Detta fick den turkiska klubben att gå ut och kritisera Al-Ittihad via plattformen X.

”På grund av att den andra klubben angav felaktig information i det relevanta TMS-systemet kunde dock processerna, oberoende av vår klubb, inte slutföras inom tidsramen för transferregistrering”, skrev den turkiska storklubben bland annat.

Trots detta ser Kanté nu ut att kunna få till sin flytt.

Denna tisdagskväll så meddelar nämligen Al-Ittihad att Kanté brutit kontraktet med klubben i förtid och enligt flera medier kommer han nu skriva på för Fenerbahce.