Klart: Rosengård lånar från Arsenal

FC Rosengård lånar in Cecily Wellesley-Smith.

19-åringen ansluter från Arsenal och tillhör Skåneklubben över säsongen.

Foto: Alamy

FC Rosengård kommer från en tuff säsong i fjol. Laget lyckades med nöd och näppe säkra ett damallsvenskt kontrakt. Nu har Skånelaget stärkt upp i defensiven.

Arsenal-mittbacken Cecily Wellesley-Smith ansluter på ett lån. Avtalet sträcker sig över säsongen 2026.

”Cecily är en mittback med pondus och spelintelligens. Hon är stark i duellspelet, positioneringssäker och trygg med bollen. En ledare i backlinjen som sätter tonen – både defensivt och i uppspelen – och som också kan utgöra ett offensivt hot”, skriver Rosengård på Instagram.